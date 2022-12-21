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Джон Стиц. Встречи на «Красном смещении»

Джон Стиц. Встречи на «Красном смещении»

Джон Стиц. Встречи на «Красном смещении»

В аудиокниге Джона Стица «Встречи на «Красном смещении»: «Красное смещение» – это особый космический корабль, сконструированный для полётов в гиперпространстве. Корабль имеет сферическую форму и несколько уровней, на каждом из которых время течёт со своей скоростью. Скорость света на борту корабля составляет примерно 10 м/с, а звука – 6 м/с.

Удаляющиеся объекты изменяют свой цвет на красный, а приближающиеся – на фиолетовый. Гравитация искривляет световые волны, поэтому ровные поверхности кажутся вогнутыми или выпуклыми.

Во время полёта «Красного смещения» на его борту была убита пассажирка Дженни Сондерс, вслед за ней пропал один из членов экипажа. Джейсон, первый помощник капитана, взялся расследовать эти преступления.

Время звучания: 08:48:06

Издательство: Аудиокнига своими руками

Аудиокнигу Джона Стица «Встречи на «Красном смещении» читает: Сергей Оробчук


Джон Стиц. Встречи на «Красном смещении» Скачать:

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