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|Главная » Аудиокниги
|Всего аудиокниг в каталоге: 7410
Показано аудиокниг: 1-10
|Страницы: 1 2 3 ... 740 741 »
Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, пробуждают в нем лучшие стремления, острят его ум и смягчают сердце.
- Уильям Теккерей, английский писатель-сатирик
Книга — огромная сила.
- Владимир Ильич Ленин, советский революционер
Без книг мы теперь не можем ни жить, ни бороться, ни страдать, ни радоваться и побеждать, ни уверенно идти к тому разумному и прекрасному будущему, в какое мы непоколебимо верим.
- Константин Паустовский, русский советский писатель
Еще многие тысячи лет тому назад книга в руках лучших представителей человечества сделалась одним из главных орудий их борьбы за истину и справедливость, и именно это орудие придало этим людям страшную силу.
- Николай Рубакин, русский книговед, библиограф.
Книга — орудие труда. Но не только. Она приобщает людей к жизни и борьбе других людей, дает возможность понимать их переживания, их мысли, их стремления; она дает возможность сравнивать, разбираться в окружающем и преобразовать его.
- Станислав Струмилин, академик АН СССР
Нет лучшего средства для освежения ума, как чтение древних классиков; стоит взять какого-нибудь из них в руки, хотя на полчаса,— сейчас же чувствуешь себя освеженным, облегченным и очищенным, поднятым и укрепленным, — как будто бы освежился купаньем в чистом источнике.
- Артур Шопенгауэр, немецкий философ
Тот, кто не был знаком с творениями древних, прожил, не ведая красоты.
- Георг Гегель, немецкий философ
Никакие провалы истории и глухие пространства времен не в состоянии уничтожить человеческую мысль, закрепленную в сотнях, тысячах и миллионах рукописей и книг.
- Константин Паустовский, русский советский писатель
Книга — это волшебница. Книга преобразила мир. В ней память человеческого рода, она — рупор человеческой мысли. Мир без книги — мир дикарей.
- Николай Морозов, создатель современной научной хронологии
Книги — это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего старика юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых, часовому, заступающему на его место
- Александр Герцен, русский публицист, писатель, философ
Без книг пуста человеческая жизнь. Книга не только наш друг, но и наш постоянный, вечный спутник.
- Демьян Бедный, русский советский писатель, поэт, публицист
Книга — могучее орудие общения, труда, борьбы. Она вооружает человека опытом жизни и борьбы человечества, раздвигает его горизонт, дает ему знания, при помощи которых он может заставить служить себе силы природы.
- Надежда Крупская, российская революционерка, советский партийный, общественный и культурный деятель.
Чтение хороших книг — это разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен, и притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли.
- Рене Декарт, французский философ, математик, физик и физиолог
Чтение — это один из истоков мышления и умственного развития.
- Василий Сухомлинский, выдающийся советский педагог-новатор.
Чтение для ума — то же, что физическое упражнение для тела.
- Джозеф Аддисон, английский поэт и сатирик
Хорошая книга — точно беседа с умным человеком. Читатель получает от нее знания и обобщение действительности, способность понимать жизнь.
- Алексей Толстой, русский советский писатель и общественный деятель
Не забывай, что самое колоссальное орудие многостороннего образования — чтение.
- Александр Герцен, русский публицист, писатель, философ
Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слова, ни многосторонней шири понимания; Гёте и Шекспир равняются целому университету. Чтением человек переживает века.
- Александр Герцен, русский публицист, писатель, философ