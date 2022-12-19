Вадим Собко. Голосеевский лес

В радиоспектакле по роману Вадима Собко «Голосеевский лес» во время Великой Отечественной войны, ведя подпольную работу в оккупированном Киеве, медсестра Софья Грушко вынуждена пойти на службу к фашистам, стрелять в пленного советского командира Семёна Лихолая, которого потом сама же спасла и выходила после ранения.

Спустя много лет они встретились в доме Софьи, и Семён, не зная всей правды, рассказал её взрослым дочерям, что их мать — предатель. А Софья не может опровергнуть страшное обвинение, т.к. продолжает выполнять задание советской разведки.

Она ждёт связного от фашиста «завербовавшего» её в гестапо…

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Время звучания: 01:12:02

Издательство: Радио Культура

Произведение Вадима Собко «Голосеевский лес» исполняют Кондратовская Надежда, Вознюк Б., Роговцева Ада, Логийко Людмила, Дука Ирина, Титов Леонид, Паперный Евгений, Ануров Александр