Лайза Дженова. Синдром игнорирования

В аудиокниге Лайзы Дженовы «Синдром игнорирования» Сара считала себя успешной — Гарвардская школа бизнеса, карьера, прекрасный дом, любящий и любимый муж, чудесные дети. Еще один атрибут успеха — часы «картье» на левом запястье — радовали глаз.
Вот только хорошо бы на их циферблате было не двадцать четыре часа, а немного больше — Саре катастрофически не хватало времени.
Одно мгновение — и жизнь ее изменилась. После автомобильной аварии у нее оказалось очень много свободного времени, и «картье» ей больше не нужны — ее состояние называется «синдром игнорирования»: мозг блокирует информацию о левой части тела.
Как научиться жить заново? Как найти в себе силы признать, что все, что раньше казалось важным, на самом деле вполне можно игнорировать?
Время звучания: 10:39:29
Издательство: Нигде не купишь
Аудиокнигу Лайзы Дженовы «Синдром игнорирования» читает: Оксана Санькова