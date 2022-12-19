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Лайза Дженова. Синдром игнорирования

Лайза Дженова. Синдром игнорирования

Лайза Дженова. Синдром игнорирования

В аудиокниге Лайзы Дженовы «Синдром игнорирования» Сара считала себя успешной — Гарвардская школа бизнеса, карьера, прекрасный дом, любящий и любимый муж, чудесные дети. Еще один атрибут успеха — часы «картье» на левом запястье — радовали глаз.

Вот только хорошо бы на их циферблате было не двадцать четыре часа, а немного больше — Саре катастрофически не хватало времени.

Одно мгновение — и жизнь ее изменилась. После автомобильной аварии у нее оказалось очень много свободного времени, и «картье» ей больше не нужны — ее состояние называется «синдром игнорирования»: мозг блокирует информацию о левой части тела.

Как научиться жить заново? Как найти в себе силы признать, что все, что раньше казалось важным, на самом деле вполне можно игнорировать?

Время звучания: 10:39:29

Издательство: Нигде не купишь

Аудиокнигу Лайзы Дженовы «Синдром игнорирования» читает: Оксана Санькова


Лайза Дженова. Синдром игнорирования Скачать:

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