Эмма Дарси. Женщина в сером костюме

В аудиокниге Эммы Дарси «Женщина в сером костюме» роман о многоликости любви и неисповедимости ее путей.
Казалось бы, что общего у богатого преуспевающего финансиста и его секретарши?
И однако оказывается, что каждый из них по-своему личность, волевая и самолюбивая. После многих конфликтов и столкновений оба они, словно прозрев, понимают, что любят, и признаются друг другу в своей любви.
Время звучания: 05:30:02
Издательство: Нигде не купишь
Аудиокнигу Эммы Дарси «Женщина в сером костюме» читает: Ирина Ерисанова