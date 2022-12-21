Эмма Дарси. Женщина в сером костюме

В аудиокниге Эммы Дарси «Женщина в сером костюме» роман о многоликости любви и неисповедимости ее путей.

Казалось бы, что общего у богатого преуспевающего финансиста и его секретарши?

И однако оказывается, что каждый из них по-своему личность, волевая и самолюбивая. После многих конфликтов и столкновений оба они, словно прозрев, понимают, что любят, и признаются друг другу в своей любви.

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Время звучания: 05:30:02

Издательство: Нигде не купишь

Аудиокнигу Эммы Дарси «Женщина в сером костюме» читает: Ирина Ерисанова