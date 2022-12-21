Джон Кейз. Восьмой день

В аудиокниге Джона Кейза «Восьмой день» профессор теологии Терио замуровал себя заживо в подвале загородного дома. Самоубийство безумца? Или отчаяние человека, раскрывшего слишком опасную тайну?!

Частный детектив Дэнни Крей, ведущий расследование случившегося по просьбе эксцентричного миллионера, вынужден взломать компьютерные файлы Терио. Он еще не знает, что скрыто в этих файлах.

Зато это хорошо знают могущественные люди, которые постараются, чтобы Крей унес то, что узнал, в могилу. Детектив должен бежать. Но убийцы подстерегают его и в Риме, и в Стамбуле, и в Пало-Альто, и в Ватикане…

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Время звучания: 12:41:57

Издательство: Нигде не купишь

Аудиокнигу Джона Кейза «Восьмой день» читает Сергей Кирсанов