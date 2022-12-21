Артем Драбкин. Я дрался на По-2. «Ночные ведьмаки»

В аудиокниге Артема Драбкина «Я дрался на По-2. «Ночные ведьмаки» рассказывается о настоящих мужиках — летчиках и штурманах знаменитого «кукурузника» По-2 (У-2).

Для управления этим самолетом первоначальной летной подготовки не нужны были особые навыки и способности, все же это был не истребитель или дальний бомбардировщик, однако те задачи, которые приходилось решать экипажу, требовали огромного личного мужества и полной отдачи.

Как вспоминал один из ветеранов: «К У-2 относились с насмешкой, но эксплуатировали нас нещадно». Экипажи этих самолетов выполняли вылеты практически в любых метеоусловиях, когда ни один другой род авиации не мог оторваться от земли.

Они летали на бомбометание, дневную и ночную разведку, высадку и выброску разведчиков, снабжение окруженных войск и партизан, эвакуацию раненых; выполняли полеты по связи и перевозке командного состава.

Весь этот спектр задач ложился на плечи летчиков и штурманов тихоходного биплана, летавшего с крайне малой по современным меркам скоростью. Справиться со всем этим комплексом задач, сменявших друг друга даже в течение одного дня, могли только настоящие профессионалы, летчики и штурманы, делавшие свою, во многом незаслуженно обойденную вниманием работу.

Отдавая дань мужеству летчиц 46-го гвардейского авиационного полка, мы должны помнить, что во время войны было создано более сотни полков ночных бомбардировщиков, среди которых только один был женским.

Именно на плечи мужчин, таких, как эти двенадцать человек, чьи воспоминания собраны в книге, легла основная тяжесть войны на маленьком самолетике, делавшем большие дела.

Время звучания: 09:38:35

Издательство: Творческая группа «Самиздат»

Аудиокнигу Артема Драбкина «Я дрался на По-2. «Ночные ведьмаки» читает Олег Лобанов