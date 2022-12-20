0
в
Категории
Теги
Юрий Слепухин. Киммерийское лето

Юрий Слепухин. Киммерийское лето

Юрий Слепухин. Киммерийское лето

1969 год, Москва потихоньку приходит в себя после тяжелых послевоенных лет, Ленинский проспект – еще не заоблачно дорогой район, а новенькая окраина с непривычными и тоже ужасно еще новыми оранжевыми, кирпичными высотками.

Здесь живет с родителями школьница Ника Ратманова, жизнь которой кажется одним сплошным летом: папа возит ее в школу на «Волге», у мамы можно стянуть с туалетного столика горьковатый парфюм «Мицуко», можно гулять с симпатичным и талантливым одноклассником по набережной, прогуливая уроки – и где-то там маячит поездка в Крым на машине, где Нику, конечно, ждут пляжи, море, шашлыки и молочные коктейли.

Но два, казалось бы, пустячных события – случайно оброненный в реку портфель и сломавшаяся неподалеку от Феодосии машина – запускают роковую цепь событий в жизни Ники.

Ей придется столкнуться с неприглядным эхом войны, которая заставила ее родителей скрывать от дочери неприглядную, стыдную тайну, а вместо пляжного, каникулярного Крыма, Ника окажется на археологическом раскопе, в древней Киммерии, где она, возможно, встретит свою судьбу…

Юрий Слепухин – очень талантливый и незаслуженно забытый советский писатель, в книгах которого нет ничего пыльного и устаревшего, это качественная, увлекательная беллетристика, которая и сейчас читается как актуальный, пронизанный золотом, солнцем и любовью текст.


Юрий Слепухин. Киммерийское лето Скачать:

blank blank



Литература по теме:

blank
Юрий Слепухин. Сладостно и почётно
Юрий Слепухин. Сладостно и почётно Аудиокнига "Сладостно и почетно" - третья книга тетралогии автора о Второй Мировой войне. Действие происходит в Германии, в центре повествования романа - попытка государственного переворота 20 июля 1944 года, так называемый "заговор генералов" против Гитлера. Наряду с ...
blank
Юрий Слепухин. Частный случай
Юрий Слепухин. Частный случай Аудиокнига Юрия Слепухина «Частный случай» посвящена работе чекистов в наши дни. Самым приятным в новой работе было то, что ее, в сущности, нельзя даже было назвать работой. Чистить после снегопада дорожки, топить печи — дрова еще в лета ...
blank
Юрий Слепухин. Государева крестница
Юрий Слепухин. Государева крестница Иван Грозный... Кажется, нет героя в русской истории более известной. Но Ю. Слепухин находит новые слова, интонации, новые факты. И оживает Русь старинная в любви, трагедии, преследованиях, интригах и славе. Исторический роман и психологическая драма верности, долга, чувства.
blank
Юрий Слепухин. Тьма в полдень
Юрий Слепухин. Тьма в полдень Аудиокнига "Тьма в полдень" занимает несколько обособленное положение в череде книг Ю.Слепухина. В ней больше, чем где-либо еще, личные судьбы героев - Татьяны и Сергея - фокусируют судьбу страны. "Тьма в полдень" - самый эпический из ...
blank
Юрий Слепухин. Перекрёсток
Юрий Слепухин. Перекрёсток Аудиокнига "Перекресток" - первый роман тетралогии автора о Второй Мировой войне. Действие происходит в предвоенные годы в одном из украинских городов. Герои аудиокниги - старшеклассники, романтично воспринимающие окружающий мир, мечтающие о подвигах, переживающие первую любовь... Однако война вносит в их ...

Будем дружить? Присоединяйтесь к нам!

blank blank blank blank blank blank blank blank blank

Новинки в этой категории:

Александр Бушков. Пляски с волками

Александр Бушков. Пляски с волками

20.12.2022

Александр Бушков. Пляски с волками

Далее
Андрей Булычев. Егерь императрицы 9. Глазомер! Быстрота! Натиск!

Андрей Булычев. Егерь императрицы 9. Глазомер! Быстрота! Натиск!

20.12.2022

Андрей Булычев. Егерь императрицы 9. Глазомер! Быстрота! Натиск!

Далее
Мария Метлицкая. Фиалки на десерт (сборник)

Мария Метлицкая. Фиалки на десерт (сборник)

20.12.2022

Мария Метлицкая. Фиалки на десерт (сборник)

Далее
Детективный Новый год

Детективный Новый год

18.12.2022

Детективный Новый год

Далее
Сергей Зверев. Мент. Свой среди чужих

Сергей Зверев. Мент. Свой среди чужих

18.12.2022

Сергей Зверев. Мент. Свой среди чужих

Далее
Рустам Максимов. Император Владимир

Рустам Максимов. Император Владимир

18.12.2022

Рустам Максимов. Император Владимир

Далее

Добавить комментарий