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Вадим Панов. Ангел мертвеца

Вадим Панов. Ангел мертвеца

Вадим Панов. Ангел мертвеца

В аудиокниге Вадима Панова «Столкновение» из цикла «Тайный город» – это городское фэнтези, интриги и тайны другой стороны Москвы; преданные поклонники, фан-клубы, экранизации и настольные игры. Одна из самых долгих книжных серий в фантастике и фэнтези.

Сражение не было выиграно – Лисс, Джира и Бри всего лишь не позволили Консулу победить. Война за Тайный Город не была выиграна – но она началась, и поражение в ней подобно смерти.

Противники готовятся к тяжёлым боям, но случилось то, чего никто не ожидал: война вернула к жизни грозные Тёмные церемонии, и над развернувшейся схваткой мрачной тенью поднялась та, которую даже ангел называет Госпожой.

Та, чья мощь сравнима с силой самого Спящего. Та, чьё Слово может изменить Вселенную. Если будет произнесено. Самопожертвование, любовь и древние кости…


Время звучания: 16 ч. 16 мин. 07 сек.

Издательство: Эксмо

Аудиокнигу Вадим Панов. Ангел мертвеца читает Александр Аравушкин

Вадим Панов. Ангел мертвеца Скачать:

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Будем дружить? Присоединяйтесь к нам!

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