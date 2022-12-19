Вадим Панов. Ангел мертвеца

В аудиокниге Вадима Панова «Столкновение» из цикла «Тайный город» – это городское фэнтези, интриги и тайны другой стороны Москвы; преданные поклонники, фан-клубы, экранизации и настольные игры. Одна из самых долгих книжных серий в фантастике и фэнтези.

Сражение не было выиграно – Лисс, Джира и Бри всего лишь не позволили Консулу победить. Война за Тайный Город не была выиграна – но она началась, и поражение в ней подобно смерти.

Противники готовятся к тяжёлым боям, но случилось то, чего никто не ожидал: война вернула к жизни грозные Тёмные церемонии, и над развернувшейся схваткой мрачной тенью поднялась та, которую даже ангел называет Госпожой.

Та, чья мощь сравнима с силой самого Спящего. Та, чьё Слово может изменить Вселенную. Если будет произнесено. Самопожертвование, любовь и древние кости…