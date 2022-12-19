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Михаил Михеев. Белый Z на лобовой броне

Михаил Михеев. Белый Z на лобовой броне

Михаил Михеев. Белый Z на лобовой броне

В аудиокниге Михаила Михеева «Белый Z на лобовой броне» война – это кровь и смерть. А еще война – поединок интеллектов. И если особо ценный сотрудник внутренней разведки оказывается в одиночку в тылу противника, то это жу-жу неспроста.

Виталий Третьяков, человек с опасной репутацией и кучей трупов за спиной, путешествует в тылу вражеских войск, и никто – ни враги, ни союзники – не знает его задач. Гадать, куда он повернет в следующий момент и что будет делать, бесполезно, а оставлять без присмотра страшно. И только он сам знает, какова цель поездки и кому суждено стать мишенью.

Доберется ли он до конца пути, выполнит ли задание? Это вопрос открытый. Ну а пока что под колесами машины стелется дорога, ревет мотор, сидит рядом красивая женщина…

Что еще нужно спецагенту, чтобы чувствовать себя счастливым? Разве что свист пуль над головой, но уж этого добра на любой войне предостаточно.


Время звучания: 9 ч. 00 мин. 10 сек.

Издательство: Аудиокнига

Аудиокнигу Михаил Михеев. Белый Z на лобовой броне читает Дмитрий Шабров

Михаил Михеев. Белый Z на лобовой броне Скачать:

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