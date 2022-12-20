0
в
Категории
Теги
Котаро Исака. Кузнечик

Котаро Исака. Кузнечик

Котаро Исака. Кузнечик

В чудовищном человейнике Токио, занятые каждый своим делом, как кузнечики мечутся по городу четыре почти не связанных между собой человека. Но скоро их связь станет столь очевидной, что разорвать ее сможет только смерть…

Судзуки – бывший школьный учитель, одержимый жаждой мести за убийство жены. С этой целью он проник в мир якудза. Но что может человек, не способный раздавить даже букашку?

Хиёко – помощница главаря якудза. Хитрая бестия подыскивает для Судзуки такое задание, которое определит: либо он с ними, либо он труп.

Цикада – наемный убийца без нервов и морали. Именно ему поручают самые грязные преступления. Гораздо выше людей этот психопат ценит… устриц, живущих у него в аквариуме.

Кит – специалист экстра-класса, вынуждающий людей кончать жизнь самоубийством. Или он шизофреник, или и вправду способен видеть призраков своих жертв и разговаривать с ними.

А пока… сын главаря якудза погибает под колесами машины, куда его толкнул легендарный наемник по кличке Толкатель. И этот Толкатель по разным причинам становится крайне нужен всем четверым. И тогда они начинают неумолимо двигаться навстречу друг другу и своей судьбе…


Котаро Исака. Кузнечик Скачать:

blank blank



Литература по теме:

blank
Энн Кливз. Скрытые глубины
Энн Кливз. Скрытые глубины Очередное жаркое лето на побережье Нортумберленда. Джули Армстронг возвращается домой после вечерней прогулки и обнаруживает, что ее сын убит. Люка задушили, положили в наполненную ванну и украсили дикими цветами. Эта стилизованная сцена убийства заинтриговала инспектора Веру Стэнхоуп и ...
blank
Кэти Эванс. Раунд 1. Любовный нокаут
Кэти Эванс. Раунд 1. Любовный нокаут Забудьте все, что знали о страсти. Представляю вам лучшего из лучших, единственного и неповторимого, Ремингтона Тейта! Накачанное тело, стальной удар, пищащие фанатки – все без ума от Реми. «Ничего личного, просто бизнес» – думала Брук, когда ...
blank
Ким Слэйтер. Запертая в своем теле
Ким Слэйтер. Запертая в своем теле Актуальный для современности сюжет о трудностях матери-одиночки с легким налетом «Безмолвного пациента»: повествование ведется от лица пациентки Ноттингемского госпиталя, с которой связана страшная тайна. Помочь ей и узнать правду можно только благодаря нестандартным методам, ведь ...
blank
Тина Валлес. Память дерева
Тина Валлес. Память дерева Метафоричная проза о взрослении и старости, о связи поколений и каталонской культуре глазами ребенка, открывающего для себя мир и историю семьи. Жану 10, он живет с родителями в Барселоне. Его бабушка Катерина и дедушка Жоан переезжают в их ...
blank
Майк Омер. Внутри убийцы
Майк Омер. Внутри убийцы В Чикаго найдено три женских тела. Жертвы были задушены и покрыты специальным бальзамирующим составом, позволяющим придать телу любую позу. Тела выглядят так, словно женщины еще живы – свидетель не сразу понимает, что перед ним, и это ужасает. ...

Будем дружить? Присоединяйтесь к нам!

blank blank blank blank blank blank blank blank blank

Новинки в этой категории:

Артур Кларк. 2010: Одиссея Два

Артур Кларк. 2010: Одиссея Два

20.12.2022

Артур Кларк. 2010: Одиссея Два

Далее
Долорес Редондо. Северная сторона сердца

Долорес Редондо. Северная сторона сердца

18.12.2022

Долорес Редондо. Северная сторона сердца

Далее
Фрэнсис Элиза Бёрнетт. Маленькая принцесса

Фрэнсис Элиза Бёрнетт. Маленькая принцесса

18.12.2022

Фрэнсис Элиза Бёрнетт. Маленькая принцесса

Далее
Сания Шавалиева. Пчела в цвете граната

Сания Шавалиева. Пчела в цвете граната

15.12.2022

Сания Шавалиева. Пчела в цвете граната

Далее
Эмбер Гарза. Где я ее оставила

Эмбер Гарза. Где я ее оставила

15.12.2022

Эмбер Гарза. Где я ее оставила

Далее
Рекс Стаут. Окончательный вывод

Рекс Стаут. Окончательный вывод

13.12.2022

Рекс Стаут. Окончательный вывод

Далее

Добавить комментарий