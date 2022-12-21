Джефф Линдсей. Большая кража

В аудиокниге Джеффа Линдсея «Большая кража» Райли Вулф – вор, для которого не существует преград, мастер перевоплощений. Любитель решать сверхзадачи и проворачивать смелые ограбления.

Так, например, ему удалось украсть памятник весом двенадцать тонн прямо во время открытия. Голубая мечта Райли – совершить кражу века, которая войдет в историю. Узнав, что в Нью-Йорк прибывает коллекция драгоценностей короны Ирана стоимостью десятки миллиардов долларов, он понимает, что настал его звездный час.

Райли привлекают, собственно, не деньги, а нереальность поставленной цели: необходимость обойти суперсовременную электронную охрану и хорошо вооруженных спецназовцев и при этом остаться в живых, не говоря уже о том, чтобы украсть хотя бы один бриллиант из коллекции.

С помощью Моник, талантливой художницы, занимающейся подделками произведений искусства, Райли начинает готовиться к ограблению, которое или сделает его легендой, или, что более вероятно, приведет к гибели…