Артур Кларк. 2010: Одиссея Два

Вторая часть Космической Одиссеи переносит читателей на девять лет вперед после событий предыдущей книги Артура Кларка «2001: Космическая Одиссея».

Космический корабль «Алексей Леонов» с советско-американским экипажем на борту отправляется на Юпитер, чтобы разгадать тайну оставленного на орбите Юпитера «Дискавери».

Для того, чтобы это сделать, командиру и членам звездного экипажа предстоит вновь активировать выведенный из строя компьютерный мозг HAL-9000, который явился одной из причин провала первой экспедиции.

Справятся ли капитан и его смелая команда? И не провалит ли жуткий компьютерный мозг экспедицию снова?