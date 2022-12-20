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Артур Кларк. 2010: Одиссея Два

Артур Кларк. 2010: Одиссея Два

Артур Кларк. 2010: Одиссея Два

Вторая часть Космической Одиссеи переносит читателей на девять лет вперед после событий предыдущей книги Артура Кларка «2001: Космическая Одиссея».

Космический корабль «Алексей Леонов» с советско-американским экипажем на борту отправляется на Юпитер, чтобы разгадать тайну оставленного на орбите Юпитера «Дискавери».

Для того, чтобы это сделать, командиру и членам звездного экипажа предстоит вновь активировать выведенный из строя компьютерный мозг HAL-9000, который явился одной из причин провала первой экспедиции.

Справятся ли капитан и его смелая команда? И не провалит ли жуткий компьютерный мозг экспедицию снова?


Артур Кларк. 2010: Одиссея Два Скачать:

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